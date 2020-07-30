Otoda fırsatçılar suçüstü yakalandı

Kamu bankalarının yerli üretimin yanı sıra 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde sosyal hayatı desteklemek amacıyla kredi faizlerini tarihin en düşük seviyelerine çektiği otomotiv sektöründe, talep patlamasını fırsata çeviren bazı firmalar ürünlerine fahiş zamlar yaptılar. Çok büyük bir canlılığın yaşandığı sektörde, stok sorunu nedeniyle tüketiciler yerli otomobillerde 1-2 ay, ithallerde ise yaklaşık 3 ay sıra beklerken, bazı modellerde ise yüzde 30'a varan fiyat artışları dikkat çekti. Söz konusu gelişme üzerine kamu bankaları geçen hafta cumartesi günü dikkat çekici bir hamle yaptı.

MARKA KAMPANYA DIŞI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretim yapan firmalarla birlikte düzenlediği düşük faizli kampanyasından fiyat artışı gerekçesiyle bazı markaları çıkardığını açıkladı. Kredi paketinden çıkarılan firmalar ise Renault, Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota oldu.

Kamu bankaları tarafından yapılan ortak açıklamada, bu şirketlerin, yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerinin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket ettiği vurgulandı. Bu açıklamanın ardından gözler, bu firmaların otomobil fiyatlarında son dönemde yaptığı olağanüstü artışlara çevrildi.

YÜZDE 30'A VARAN ARTIŞ

Kampanyadan çıkarılan firmaların ocak-temmuz ayındaki fiyat değişimlerini inceleyerek, fiyat artışlarını ilgili firmalara sorduk. Markalar fiyat artışlarının maliyet ve kur artışından kaynaklandığını söylüyor. Piyasa koşullarına göre fiyatlarında fahiş artışlar olmadığını iddia eden firmaların, liste fiyatlarından yola çıkılarak yapılan araştırmaya göre en düşük artışın yüzde 8.9, en yükseğin ise yüzde 20 olduğunu gördük.

Ancak bazı modellerde artışın yüzde 30'lara çıktığını tespit ettik. Firmalar bu artışın ÖTV matrahındaki artıştan dolayı, otomobilin ÖTV'sinin bir üst dilime girmesinden kaynaklandığını söylüyorlar. Ayrıca özellikle euroda son dönemde yaşanan yükselişin de otomobilde fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor.

ÖTV ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Honda'nın ocak-temmuz dönemindeki fiyat artışı yüzde 9.90 ile 12.10 olmuş. Markanın en çok satan modeli Civic Elegance AT ECO'nun ocakta 175 bin TL olan fiyatı temmuzda yüzde 9.90'lık artışla 192 bin TL'ye çıkmış. Markanın en çok satılan ikinci modeli Civic Executive AT ECO'daki fiyat artışı ise yüzde 12.10. Aracın fiyatı bu dönemde 186 bin 900 TL'den 209 bin 600 TL'ye yükselmiş. Honda yetkilileri, yüzde 19.6 arttığı görülen Civic Executive'deki gerçek artışın ise yüzde 12.2 olduğunu söylüyor.

Yetkililer, "Bu aracın mamul bedelinin ÖTV matrahını geçmesi nedeni ile ÖTV'si yüzde 50'den 60'a çıkıyor. Bu model ÖTV matrahını geçmeseydi, yani yüzde 50'den hesaplansaydı bugünkü fiyatı 231 bin 400 TL değil, 217 bin TL olacaktı" diyor.



TOYOTA'DA % 20 FİYAT ARTIŞI

Toyota'nın en çok satan modeli olan Corolla'nın fiyatında ocak-temmuz döneminde yüzde 16 ile 20 arasında artış gerçekleşti. Corolla'nın sadece dört modelinde yaşanan artış ise yüzde 23 gibi yüksek seviyeleri buldu. Toyota yetkilileri de söz konusu artışa gerekçe olarak dört modelin ÖTV matrahının yüzde 50'den yüzde 60'a çıkmasını gösteriyor. Hyundai'deki fiyat artışı yüzde 8.9 ile 18.9 arasında gerçekleşirken, Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg versiyonun fiyatındaki artış da yüzde 16.8 oldu.