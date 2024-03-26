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Parasını Buna Yatıran Dımdızlak Kalacak

Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, son düşüşlerin altın ve kripto para piyasalarında yatırımcıları endişelendirdiğini belirtti. Bu durumun risklerini vurgulayan Geçer, yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

Parasını Buna Yatıran Dımdızlak Kalacak

Parasını Buna Yatıran Dımdızlak Kalacak

Ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, son düşüşlerin altın ve kripto para piyasalarında yatırımcıları endişelendirdiğini belirtti. Bu durumun risklerini vurgulayan Geçer, yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

26 Mart 2024 Salı 13:00

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve kripto para piyasalarındaki son düşüşlerin yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi. Yatırımcıları bu piyasalardaki risklere karşı uyararak, gelecek hakkında belirsizliklere dikkat çekti. Altın yatırımları hakkında konuşan Geçer, kısa vadede 1900 dolar seviyelerine geri çekilme beklentisi olduğunu, fakat orta ve uzun vadede fiyatların yükseleceğini öngördüğünü belirtti.

Şu anki 2.155 dolar seviyesinden, 2.100 doların üzerinde kısa vadeli düşüşler olabileceğini, bu yüzden yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kripto para piyasalarıyla ilgili olarak ise, Bitcoin’in 73 bin seviyelerine ulaştıktan sonra 63 bin seviyelerine düştüğünü ve bu düşüş trendinin devam edebileceğini ifade etti. Geçer, satışların devam etmesi halinde ilk etapta Bitcoin’in 51.000-52.000 seviyelerine kadar düşebileceğini, bu durumun piyasada panik yaratabileceğini ve 50.000 seviyesinin altına inebileceğini söyledi. Ancak, bu düşüşten sonra piyasanın tekrar yükselişe geçebileceğini belirtti.

Ayrıca, 51.000 seviyesinin altına düşülmesi halinde, Amerika’daki faiz beklentilerinin olumsuzlaşması gibi faktörlerle satış baskısının artabileceğini ve Bitcoin’in 40.000 seviyesinin altına inmesi durumunda 25.000 seviyelerine kadar düşebileceğini öne sürdü. Yatırımcıları bu potansiyel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Parasını Buna Yatıran Dımdızlak Kalacak
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