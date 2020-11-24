Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 17°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Sosyal Tesis Yapımına...
Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yılbaş, SANKO Hastanesi’nde
Psikiyatri uzmanı Dr. Öğr. Üyesi...
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Kalkınmanın yolu eğitimden geçer
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Öğretmenler Gününü Kutladı

Randevulu işlem sistemi devrede

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 tedbirleri kapsamında dijital platformları yoğun şekilde kullanarak fiziksel teması minimuma indirmek için sürekli çalışmaya devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., tüketicilerin işlem merkezlerinde sıra beklememesi için “Randevulu İşlem Sistemini” devreye aldı.

Randevulu işlem sistemi devrede

Randevulu işlem sistemi devrede

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 tedbirleri kapsamında dijital platformları yoğun şekilde kullanarak fiziksel teması minimuma indirmek için sürekli çalışmaya devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., tüketicilerin işlem merkezlerinde sıra beklememesi için “Randevulu İşlem Sistemini” devreye aldı.

24 Kasım 2020 Salı 10:10
banner459

Covid 19’la etkin mücadele kapsamında ülke genelinde yeni ek tedbirler alınırken, Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüketicilerin hem sağlığına hem de zaman kavramına yönelik yeni çalışmalarını sistemine entegre etti. Tüketicilerin ve çalışanlarının sağlığını ön planda tutarak faaliyete geçirdiği bir dizi hizmetler ağına bir yenisini ekleyerek tüketicilerine duyurdu.

Tüketicilerin, Tüketici İşlem Merkezlerinde sıra beklemeyerek işlemlerini anında tamamlaması için Randevulu İşlem Sistemini uygulamaya başlayan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.; “Tüketicilerimiz, Tüketici İşlem Merkezlerimize gelmeden önce www.akedas.com.tr Web sitemiz üzerinden online randevu kısmına tıklayarak kendilerine en yakın Tüketici İşlem Merkezimizi seçebilir ve kendileri için en uygun saate randevu oluşturarak bekleme süresini ortadan kaldırabilirler. Tüketicilerimiz işlemlerini kendi zamanlamalarına göre ayarlayabilirler, bunun için randevu saati aralığında randevu aldıkları Tüketici İşlem Merkezinde olmaları yeterlidir. Randevulu İşlem Sistemi sayesinde kış aylarına girdiğimiz ve covid vakalarının arttığı bu dönemde tüketicilerimiz sıra beklemeden işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler” açıklamasını yaptı.

Tüketicilerin, Tüketici İşlem Merkezlerine gelmeden birçok talep ve isteklerini Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Web Sitesi, Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Hesaplarından iletebileceklerini ve anında taleplerine cevap verileceğini de hatırlatan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., randevulu işlem sisteminin tamamen tüketicilerin sağlığına yönelik bir önlem olarak alındığını ve zamandan tasarruf edilecek bu yöntemden bütün tüketicilerinin faydalanmasını istediklerini belirtti. Son olarak her koşulda tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ettiklerini ve sağlık dolu günlere en kısa sürede kavuşmayı dilediklerini ekledi.


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci El Ve Sıfır Otomobilde Dengeler Değişecek
İkinci El Ve Sıfır Otomobilde Dengeler Değişecek
Bakan Elvan: Fiyat İstikrarı Politikalarını Belirleme Görevi Tcmb'de
Bakan Elvan: Fiyat İstikrarı Politikalarını Belirleme Görevi Tcmb'de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çiftçileri sevindiren gelişme! 520 lira ödenecek...
Çiftçileri sevindiren gelişme! 520 lira ödenecek...
Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına "hızlı" başladı
Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına "hızlı" başladı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber