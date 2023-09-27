Savunma Sanayi Yatırımı İçin KMTSO Teknoloji A.Ş.’yi kurdu

KMTSO 8. Olağan Meclis Toplantısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Ticaret Borsası ile müşterek yapılan toplantıya; TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Ali Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, KMTSO ve KMTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ile Meslek Komite Başkanları katıldı. Toplantıda milletvekilleri selamlama konuşması yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası süreçle ilgili sunum gerçekleştirdi.

KİRİŞCİ: TUSAŞ’IN KAHRAMANMARAŞ’TA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TUSAŞ yatırımına vurgu yaparak, “TUSAŞ’la beraber atacağımız adımın 1984’de olan tarımdan sanayiye geçiş evresi kadar önemli olduğuna inanıyorum. Kurulacak ortak girişim şirketine herkesin ilgi duymasını rica ediyorum. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığı depremden sonra burada insan ve istihdam konusunu nasıl çözeriz diye düşünürken her ile Savunma Sanayi Başkanlığı’nın şirketi yatırım yaparken bize TUSAŞ geldi. TUSAŞ’ı diğer savunma sanayi şirketlerinden ayıran en önemli kısmı çok yakın zamanda uçak parçalarının üretilecek olması. TUSAŞ’ın şu anda Kahramanmaraş’ta bir şubesi var. İnşallah Aralık ayı sonunda üretim başlayacak” ifadelerini kullandı.

ÖKSÜZ: DAHA ÇOK ÇALIŞARAK, ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden KMTSO Meclis Üyesi Tacettin Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Ekonomiyi, ekonomin kurallarına göre yönetilmesi gerektiğinden bahseden Öksüz, “Şimdiye kadar birçok seçim gördük. Ama ekonomi sadece ekonominin kurallarıyla yönetilir. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışarak, ülkemizi, ekonomimizi daha ilerilere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

KMTSO BAŞKANI BULUNTU, FAALİYET VE PROJELERİ ANLATTI

Konuşmaların ardından kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’da sözlerine KMTSO Meclis Üyesi Tacettin Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Deprem sonrası yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Buluntu, yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yaptı. Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Küçük Sanayi Sitesi’nde sorun olduğunu ve neler yapıldığını yakinen takip ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nde yerinde dönüşüm Sanayi Bakanlığı tarafından yapılacak ama artık bunların da bir an önce hızlandırılması lazım. İlgili bakanlıklarımızla görüşüyoruz ama artık ivedi olarak bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada sayın bakanımız, milletvekillerimiz de konuya takip ediyor.

“OSB’LER ERKENEZ OSB ÇATISI ALTINDA BİRLEŞECEK”

3 tane organize sanayi bölgemiz şu anda birleşmek üzere meclis kararıyla genel müdürlüğümüze gönderildi. OSB’lerimiz Erkenez Organize Sanayi Bölgesi adı altında tek çatı altında toplanıyor. Beş tane sanayi bölgesi ilan edilecek yerimiz şu an Cumhurbaşkanlığımız kararnamesine gönderildi bakanlığımız tarafından. İnşallah Cumhurbaşkanımızın onayı ile bir an önce imzalanmasını bekliyoruz.

“İŞ DÜNYASI FİNANSAL ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR”

Bugün iş dünyası finansal zorluklarla mücadele ediyor.Bugün İstanbul’daki şirketle, buradaki şirketin finansmana erişim noktasında hiçbir ayrım yok.Esnafımızın, sanayicimizin SGK ödemeleriyle alakalı mücadele ettik ve 24 ay eşit taksitle ve faizsiz olarak borçlar ertelendi. Ama şimdi 30 bin TL’lik ödeme için bile bir teminat istiyorlar. Bu konuyu da çözmemiz gerekiyor.

“KADIN İŞVERENLERİMİZE 550 BİN DOLAR HİBE SAĞLADIK, 150 BİN DOLAR DAHA İLAVE EDİLECEK”

Kadın girişimcilere yönelik 550 bin dolar civarında bir fon sağlamış durumdayız. Bu konudaBaşkan Yardımcımız Hikmet Gümüşer çok emek verdi. Ben ayrıca teşekkür ediyorum.Şimdi devamını takip ediyoruz. İnşallah 150 bin dolar daha bir kaynak ilave edilecek.

“SAVUNMA SANAYİ YATIRIMI İÇİN KMTSO TEKNOLOJİ A.Ş.’Yİ KURDUK”

TUSAŞ’ın Türkoğlu organize sanayi bölgesindeki yatırımı yaklaşık 30 milyon Euro civarında. İnşallah yakında üretime başlayacak. Onun haricinde biz ne yapıyoruz? Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak ‘KMTSO Teknoloji A.Ş.’ adlı bir şirket kurduk. Bu şirket Kahramanmaraş Savunma Sanayi A.Ş. isimli ana çatı kuruluşa yüzde 50 bizim kurduğumuz, yüzde 20 Ticaret Borsası’nın kurduğu şirket ve yüzde 30’u TUSAŞ’ın kuracak olduğu şirketle büyük bir savunma sanayi şirketini hayata geçirmiş olacağız. Şirket kurulduktan sonra Türkoğlu’ndaki TUSAŞ’ınyapmış olduğu üretim bu şirkete devredilecek. Bunu hepinizle paylaşacağız. Bu bizim için yüzyılın fırsatı.

“ODA BİNAMIZI HIZLICA TAMAMLAYACAĞIZ”

Oda binamız biliyorsunuz ki orta hasarlı idi. Yapılan çalışmalar neticesinde güçlendirme ihalesini verdik. İnşallah oda binamızın da hızlıca tamamlayıp faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

EXPO’DA KMTSO BAŞKANLIK OFİSİ

Öte yandan Expo 2023 alanında Hanefi Başkanımız bir yer vermişti onu da tamamladık. Expo’daki binamız KMTSO Başkanlık Ofisi olacak. İnşallah orayı da en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Şehrimize gelen yabancı misafirlerimizi, iş görüşmelerimizi ve birebir görüşmelerimizi Başkanlık ofisimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Toplantı KMTSO ve KMTB üyelerinden gelen soruların milletvekilleri ve belediye başkanlarının cevaplamasıyla son buldu.