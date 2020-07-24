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SGK Kahramanmaraş’ta personel alacak

Türkiye genelinde binlerce adayın merakla beklediği çok sayıda ve nitelikli kamu personeli alım ilanları yayımlandı.

SGK Kahramanmaraş’ta personel alacak

SGK Kahramanmaraş’ta personel alacak

Türkiye genelinde binlerce adayın merakla beklediği çok sayıda ve nitelikli kamu personeli alım ilanları yayımlandı.

24 Temmuz 2020 Cuma 18:01

Söz konusu alımlar ÖSYM tarafından duyurulurken; adayların hak kazanması halinde görev yapacakları şehir bilgisi, başvuru süreç bilgisi ve unvan nitelik bilgileri de yayımlanan güncel başvuru kılavuzlarında yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanması beklenen 2020 kamu personeli alım ilanlarında yer alan bilgilere göre; önslisan ve lisans mezunu olarak açılan istihdam kontenjanları dahilinde 1400 kişilik alım yapılacağı ilan edildi.

Önlisans Mezunu Personel Alımları

1400 kişilik toplam kontenjanın 600 kişilik olan bölümü doğrudan önlisans mezunları için tahsis edildi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar yalnızca Memur unvan ile görevlendirilecektir.

Şehir Bilgileri

Önlisans mezunu SGK memur alımı için verilen bilgilere göre; Adana Ağrı Aksaray Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bitlis Bolu Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Erzincan Erzurum Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Kastamonu Kayseri Kırklareli Kilis Kocaeli Konya Kütahya Manisa Muğla Mersin Muş Nevşehir Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Trabzon Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak şehirlerinde görevlendirilme yapılacaktır.

Adaylar ilgili kılavuzda 3004 nitelik kodu ile işlem yapacaktır.

SGK Lisans Mezunu Personel Alımları

Sosyal Güvenlik Kurumu merkezi atama ile yapılacak olan kamu personeli alım ilanları dahilinde açılan 800 kişilik kontenjan da lisans mezunları için tahsis edildi. Adaylar; Memur ve Avukat unvanları ile istihdam edilcektir.

Verilen şehir bilgilerine göre; Adana Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kilis Kocaeli Konya Kütahya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Zonguldak şehirlerinde görev yapılacaktır.

Adaylar son başvuruları 4 Ağustos 2020 tarihine kadar ÖSYM 'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapacaktır. Kılavuzda yer alan bilgilere göre; 4429, 4421, 4453, 4459, 4469, 4419, 7205, 7361, 4463, 4421, 4463, 7205, 7361 nitelik kodları ile işlem yapacaktır.

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SgkKahramanmaraşPersonel
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