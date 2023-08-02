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Sıfır ve 2. El araba fiyatlarına yeni hamle geliyor

Piyasa sıfır araç bulamama ve 2. el araba fiyatları tarafındaki korkunç artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı bazı düzenlemelere imza atmıştı. Bakanlık bugünkü açıklamasında yeni tedbirlere dikkat çekti.

Sıfır ve 2. El araba fiyatlarına yeni hamle geliyor

Sıfır ve 2. El araba fiyatlarına yeni hamle geliyor

Piyasa sıfır araç bulamama ve 2. el araba fiyatları tarafındaki korkunç artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı bazı düzenlemelere imza atmıştı. Bakanlık bugünkü açıklamasında yeni tedbirlere dikkat çekti.

02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:48

Türkiye’de son yıllarda otomobil fiyatları ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki yükselişlerle fahiş seviyelere ulaştı. Bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken bu durum 2. el araba fiyatları tarafına da olumsuz yönde yansıdı. Otomobil piyasasında yaşanan bu durum art niyetli kişilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Araba sitelerine verilen ilanlar sıfır fiyatını geçti. İhtiyaç olmaktan çıkıp yatırım aracına dönüşen otomobil piyasası için bir takım tedbirler alındı. Ticaret Bakanlığı aldığı tedbirler sonrası bugün yazılı bir açıklamada bulundu. Bakanlığa göre, otomobilde stokçuluğa darbe indirilerek sıfır otomobillerde ulaşım sorunun ortadan kaldırıldığı savunuldu.

ARABA İLANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI!

Ticaret Bakanlığı kanun dışı ilan girenlere uygulanan 300 bin lira para cezası neticesinde bu ilanlarda ciddi düşüş yaşandığını belirtti.

2. EL ARABA FİYATLARI PİYASASINDA KÖPÜK KALKACAK

Bakanlığın açıklamasına göre, otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.

“ARABA FİYATLARINDA 3 HAFTADIR ARTIŞ GÖSTERMEMEKTE”

Açıklamada, “Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır. Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.” denildi.

ARABA PİYASASI İÇİN İLAVE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK

Açıklamada, “Vatandaşlarımızdan beklentimiz yasa dışı yollara tevessül eden oto satıcısı şahıs ya da kuruluşları Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirmeleri, kimseye hiçbir koşulda hukuki güvence olmadan nakdi olarak fazladan para vermemeleri, piyasayı kışkırtan kişilere alan açmamalarıdır. Herkes kurallara riayet ettiğinde ve fırsatçılara prim verilmediğinde, otomotiv sektöründe oluşan yapay sorunlar çözüme kavuşturulacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın arzu ettiği şartlar tekrar oluşacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü ve diğer tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı yasal yaptırımlar devreye alınacak, ilave başka tedbirler ve düzenlemeler hemen hayata geçirilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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Sıfır Ve 2. El Araba Fiyatlarına Yeni Hamle Geliyor
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