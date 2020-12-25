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Sigara vergi oranları değişti!

sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirime gidilirken, yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63 oranına düşürüldü. Tütün ürünü olarak kabul edilen sigarillo ve purolarda 67-80 oranında olan ÖTV oranı ise yüzde 63'e indirildi. Sigara fiyatlarının, ÖTV'deki düşüş ve maktu vergideki artıştan sigara fiyatları etkilenmeyecek

Sigara vergi oranları değişti!

Sigara vergi oranları değişti!

sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirime gidilirken, yine bu ürünlerden alınan maktu vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan karar ile birlikte sigara fiyatları üzerinden alınan ÖTV oranı yüzde 67'den yüzde 63 oranına düşürüldü. Tütün ürünü olarak kabul edilen sigarillo ve purolarda 67-80 oranında olan ÖTV oranı ise yüzde 63'e indirildi. Sigara fiyatlarının, ÖTV'deki düşüş ve maktu vergideki artıştan sigara fiyatları etkilenmeyecek

25 Aralık 2020 Cuma 10:51
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Sigara vergi oranları ile ilgili son dakika kararı geldi! Dün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi. Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenmeyeceği bildirilirken, tütün yerine geçen ürünlerden üretilen sigarillo ve puro içinde vergi oranları değiştirildi.

SİGARA VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ! ÖTV İNDİRİMİ VE MAKTU VERGİ ZAMMI

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlenen vergi oranları şu tablo ile paylaşıldı:

Buna göre, sigaradaki ötv yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigarillo ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ötv oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.

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