Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı...
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap...
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24...
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları...

Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya gece yarısı bir zam daha. BAT sigara fiyat listesi gelen yeni zamla başta aşağı değişti. Kent sigara fiyatı yeni zamla cep de yakacak.

Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya gece yarısı bir zam daha. BAT sigara fiyat listesi gelen yeni zamla başta aşağı değişti. Kent sigara fiyatı yeni zamla cep de yakacak.

11 Temmuz 2023 Salı 11:42

Sigara fiyat listesi 2023 Temmuz ayında bir zam daha gördü. BAT grubu sigara fiyatları için gelen zam 11 Temmuz itibariyle geçerli olmaya başladı. Peki, Kent sigara ne kadar? Kent Slims sigara fiyatı kaç para oldu? Kent Blue ne kadar oldu? İşte Tekel 2000, Pall Mall, Samsun ve Maltepe sigara fiyatı…

Sigara gruplarına bir bir zam geliyor. Sigara fiyat listesi 2023 Temmuz itibariyle zamlarla değişime devam ediyor.

BAT sigara fiyat listesi 11 Temmuz itibariyle şöyle oldu;

Kent D Line Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent D Line Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent Dark Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent Switch Sigara Fiyatı 43,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı 45,00 TL

Kent Grey Sigara Fiyatı 45,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı 45,00 TL

Kent Slims Sigara Fiyatı 46,00 TL

Rothmans Sigara Fiyatı 41,50 TL

Tekel 2000 Sigara Fiyatı 41,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara Fiyatı 40,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 100 Sigara Fiyatı 65,00 TL

Tekel 2001 Sigara Fiyatı 41,00 TL

Viceroy Sigara Fiyatı 42,00 TL

Pall Mall Sigara Fiyatı 42,00 TL

Samsun Sigara Fiyatı 42,00 TL

Maltepe Sigara Fiyatı 42,00 TL

Anahtar Kelimeler:
Sigaraya Bir Zam Daha!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiryakilere kötü haber! Zam geldi!
Tiryakilere kötü haber! Zam geldi!
Apple KDV zammı!
Apple KDV zammı!
KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!
KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!
İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu
İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber