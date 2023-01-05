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Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olan yüzde 22.29'luk ÖTV tutarı ile sigaraya beklenen zam da geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara 4 TL zam geldi. Fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olan yüzde 22.29'luk ÖTV tutarı ile sigaraya beklenen zam da geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara 4 TL zam geldi. Fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

05 Ocak 2023 Perşembe 11:14

Yeni yılda gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı değişirken, zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor.

YENİ YILIN İLK ZAMMI GELDİ

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. Belirlenen oran sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı.

EN UCUZ SİGARA 30 LİRAYA ÇIKTI

Buna göre PM grubu sigaralara 4 TL zam gelirken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

AYBAŞ DA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gelişmeyi Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" sözleriyle duyurdu.

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Sigaraya Zam GeldiIşte Yeni Fiyatlar
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