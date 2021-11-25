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Son Zammın Ardından Lpg, Benzin Ve Motorine Önce Zam Sonra İndirim Geliyor

LPG, benzin ve motorine Bu gece yarısından itibaren yeni zam geliyor. Benzin 46, motorin 43, LPG 26 kuruş zam bekleniyor. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde indirim öngörülüyor.

Son Zammın Ardından Lpg, Benzin Ve Motorine Önce Zam Sonra İndirim Geliyor

Son Zammın Ardından Lpg, Benzin Ve Motorine Önce Zam Sonra İndirim Geliyor

LPG, benzin ve motorine Bu gece yarısından itibaren yeni zam geliyor. Benzin 46, motorin 43, LPG 26 kuruş zam bekleniyor. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde indirim öngörülüyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:35
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Eşel Mobil sistemi gereği akaryakıt fiyatları için uygulanan ÖTV'den karşılama limitinin dolması ve dolar kurundaki artışın ardından akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine beklenen zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş zam kararı alındı. LPG'ye ise 65 kuruş zam yapıldı.

Dün gece yapılan zam sonrası LPG, benzin ve motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Geceyarısından itibaren benzinde 46 kuruş motorinde 43 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Otogazda da 26 kuruş civarı fiyat artışı öngörülüyor.

BİR GÜN SONRA İNDİRİM

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim beklentisi öngörülüyor.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATI 10 TL'Yİ AŞACAK

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam artışı uygulamaya konulduğu takdirde yeni fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin

İstanbul - 10,15 lira
Ankara - 10,2 lira
İzmir - 10,22 lira

Motorin

İstanbul - 10,2 lira
Ankara - 10,26 lira
İzmir - 10,28 lira

Otogaz

İstanbul - 8,25 lira
Ankara - 8,3 lira
İzmir - 8,13 lira

AKARYAKITTA SON FİYATLAR

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

Zam sonrası Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.

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Son Zammın Ardından LpgBenzin Ve Motorine Önce Zam Sonra İndirim Geliyor
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