Soya Özellikle Çukurova’da gayet güzel yetişen bir bitki. Geçtiğimiz yıl pamuk ekim alanları çok fazlaydı çiftçimiz para kazanamayınca yönünü alternatiflere çevirdi.

Soya ekimi yeniden yaygınlaştı, Lakin şöyle bir sorun var…

1980’den 2005’e kadar Çukobirlik bu ürünü alırdı insanlar ekerdi.

Şimdi kimin alacağı ve kaç paradan alacağı belli değil. Bu yüzden çiftçimiz çaresizlikten değişik ürünlere yöneliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi yeri geldiğinde incir ya da fındık alabiliyorsa SOYA’da alabilir.

Madem soya bu kadar önemli! Üzerine düşmemiz lazım…

Soya, pamuk, mısır ya da başka ürünler bunlar çiftçiye istikrarlı bir şekilde para kazandırmaya devam etmeli ki çiftçimiz bu konuda profesyonelleşmeli.

Sürekli olarak değişiklik gösteren fiyatlar ve politikalar sebebiyle bir türlü bir alanda profesyonel olamıyoruz.

Bu ürünler için kullandığımız makine ekipmanlar birbirleriyle aynı değil dolayısıyla çiftçimiz her yıl başka bir ekipmana para vermek zorunda kalıyor.

Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki araziler kısıtlı ve sınırlı, Soya ekersek pamuk ithal ederiz, Pamuk ekersek soya ithal ederiz.

Mısır’a ağırlık verirsek soya ithal etmek zorunda kalıyoruz . Soyaya ağırlık verirsek mısır ithal etmek zorunda kalırız.

Kısacası en stratejik ve en önemli olandan daha önemsiz olana doğru seçim ve tercih yapmak zorundayız.

Ülkemiz Toprakları organik madde bakımından fakirdi.r

Bir ürün elde edebilmek için ciddi anlamda kimyasal gübre kullanmamız gerekiyor.

Soya gibi ürünler toprakta ıslah edici iyileştirici özelliklere sahiptir.

Topraklardaki organik madde seviyesini artırmakla birlikte toprağa bağladığı organik azot sayesinde bir sonraki tahıla ciddi anlamda faydası olacak bir üründür.

Protein kaynakları içerisinde soya alternatifi çok az olan bir üründür.

Bu sebebple Adana, Kahramanmaraş, Urfa, Diyarbakır gibi bölgelerde ikinci ürün olarak soya ekilmesini stratejik ve önemli buluyorum.

Destekleme politikaları bu yönde teşvik edilirse soya konusundaki dışa bağımlılık azalabilir.