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Süper Film Ambalaj “Tse Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni Yeniledi

SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı koşullarını yerine getirerek bir kez daha “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

Süper Film Ambalaj “Tse Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni Yeniledi

Süper Film Ambalaj “Tse Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni Yeniledi

SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı koşullarını yerine getirerek bir kez daha “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazandı.

23 Eylül 2022 Cuma 11:48

Koronavirüs salgının başından itibaren çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum sağlığının korunması için önlemlerin üst düzeyde alındığı Süper Film Ambalaj’da, TSE tarafından gerçekleştirilen COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme denetimleri olumlu sonuçlandı.

SÜPER FİLM AMBALAJ

Çevresine, çalışanlarına ve müşterilerine olan saygısından ödün vermeden yeni ve karlı ürünlerle fayda sağlamayı ve yüksek verimli bir dünya firması olmayı kendine vizyon olarak seçen Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir SANKO kuruluşudur.

1993 yılında Gaziantep'te başlayan proje çalışmaları 1995 yılında BOPP 1 hattında 15 bin ton kapasiteyle üretime dönüşmüştür. 1995 yılında ise BOPP 2 hattı yatırımlarına başlanarak 1997 yılında bu hatla beraber 30 bin ton kapasiteye ulaşılmıştır. 2005 yılında tamamlanan 40 bin ton kapasiteli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP 3) hattı, 18 bin ton kapasiteli çift yönlü gerdirilmiş polyester film (BOPET 1) hattı, 6 bin ton kapasiteli çok katlı bariyer film ve cast polipropilen (CPP) film hatları yatırımlarıyla yıllık üretim kapasitesini 94 bin tona çıkarmıştır. Ayrıca, 2011 yılında devreye aldığı 30 bin ton kapasiteli polyester film (BOPET 2) hattı ile Süper Film’in çift yönlü gerdirilmiş polyester film kurulu kapasitesi 45 bin ton olmuştur.

Avrupa'nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi Süper Film, mevcut kapasitesine ek olan bu miktarlarla birlikte 2012 yılı başında 125 bin ton esnek ambalaj film kurulu kapasiteye ulaşarak, sektörüne yön vermeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra, kendi ürettiği ambalaj filmlerini 29 bin ton/yıl kapasiteli 5 metalize makinesinde alüminyum kaplayarak, koruyuculuk özelliği arttırılmış filmleri de üretmektedir. Ayrıca, 300 bin m²/yıl kapasiteli yapışkan bant üretim tesisi bulunan Süper Film, çok çeşitli ambalaj filmlerini tek çatı altında üreten, dünyanın en ileri gelen ambalaj film üreticilerinden biridir.

Esnek ambalaj filmi üretimi ve sunumundaki ürün çeşitliliğini artırarak, müşterilerine ihtiyaçları olan tüm film tiplerini sunmayı öncelikli hedef edinen Süper Film, Türkiye’nin ilk ve tek extrüzyon (termal) kaplama hattına ilaveten 2015 yılında yatırımını yaptığı 12.000 ton / yıl kapasiteli yeni kaplama hattı ile özel kaplı ürünleri de sunmanın gururunu taşımaktadır.

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Süper Film Ambalaj “Tse Covıd-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni Yeniledi
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