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Tam kapanma döneminde online alışveriş patlaması yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine girdi. Dolayısıyla Ramazan Bayramı da bu kapanma sürecinde gerçekleşecek. Vatandaşlar alışveriş tutkusunu ve Ramazan Bayramı alışverişlerini de online olarak yaptı.

Tam kapanma döneminde online alışveriş patlaması yaşandı

Tam kapanma döneminde online alışveriş patlaması yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma dönemine girdi. Dolayısıyla Ramazan Bayramı da bu kapanma sürecinde gerçekleşecek. Vatandaşlar alışveriş tutkusunu ve Ramazan Bayramı alışverişlerini de online olarak yaptı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 08:56
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulamaya alınan tam kapanma, bayramlık alışverişinde trend değişikliği yarattı.

Bugün ilk günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bayramlık alışverişlerini internetten yapmaları perakende sektörünün yüzünü güldürdü.

30 Nisan'dan bu yana bütün mağazaları kapalı olan hazır giyim perakendecileri bayram öncesinde artan internet satışlarıyla teselli buldu.

Bayram alışverişinin mağazaları kapalı olan perakendeciler için ciddi bir hareketlilik yarattığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel, "Millet olarak bayramlık alışverişi alışkanlığımız var. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Perakende sektöründe online satışların payının yüzde 15-40 arasında değiştiğini söyleyen Öncel, "Ortalama oran ise yüzde 20 seviyesinde. Bu kapanma döneminde internetten yapılan alışveriş bir anlamda sektörümüz için teselli oldu. Her zaman bir sıfırdan daha iyidir" dedi.

Özellikle çocuklar için yapılan alışverişlerin bu dönemde öne çıktığını söyleyen Öncel, şunları kaydetti:

"Zaten nisan-mayıs ayları çocuk kıyafeti satışının en yoğun olduğu aylardır. Mevsimsel etki de önemli. Çocuklar büyüdüğü ve eski kıyafetleri küçük geldiği için aileler çocuklarına bu dönemde yeni kıyafet alışverişi yapıyor."

Öncel, sektörün tedbirler kapsamında bir an önce açılıp fiziki mağazalarında müşterisine hizmet vermesinin önemine dikkat çekti.

İNTERNET SATIŞLARI CİDDİ ORANDA ARTIYOR
Satışların içinde e-ticaretin payı her geçen gün artan Türk perakende sektörünün önde gelen markalarından LC Waikiki, bayramlık satışlarında da öne çıktı. İnternet satışlarında pandemiyle birlikte ciddi bir ivme yakaladıklarını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Tüm satış noktalarımız kapalı olduğu için en önemli satış dönemi olan bayramlık satışlarımızı internetten yapıyoruz" dedi

İnternet satışlarının yüzde 20-25 seviyelerini yakaladığını söyleyen Vahap Küçük, şunları kaydetti:

"Her yaş grubuna yönelik satışımız var. Ancak en fazla bayramlık talebi çocuk grubunda oluyor. Satışın ağırlık kazandığı bölgeler ise geleneksel yaşamın ağırlık kazandığı Doğu ve Güneydoğu oluyor. İstanbul'da ise yine geleneksel yaşamın öne çıktığı ilçelerden daha yoğun siparişler alıyoruz."

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