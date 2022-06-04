Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TİGEM Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Gezginç getirildi. Hasan Gezginç, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı olarak göre yapıyordu.

HASAN GEZGİNÇ KİMDİR?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Tarlı Bitkiler bölümünden mezun olan Gezginç, Mart,1994-Eylül,1996'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Kasım,1999-Temmuz,2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptı. Gezginç, en son TAGEM'de Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Gezginç, bazı ekmeklik buğday ıslah projelerinde ve tohumluk tescil ve sertifikasyon çalışmalarında da görev almıştı.