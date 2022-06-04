Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Öğrencilerinin Başarısı
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun...
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraşlı Hasan Gezginç getirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kahramanmaraşlı Hasan Gezginç getirildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 15:34
banner459

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre TİGEM Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Gezginç getirildi. Hasan Gezginç, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı olarak göre yapıyordu.

HASAN GEZGİNÇ KİMDİR?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Tarlı Bitkiler bölümünden mezun olan Gezginç, Mart,1994-Eylül,1996'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Kasım,1999-Temmuz,2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde mühendis olarak görev yaptı. Gezginç, en son TAGEM'de Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Gezginç, bazı ekmeklik buğday ıslah projelerinde ve tohumluk tescil ve sertifikasyon çalışmalarında da görev almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç Atandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor!
KMTSO’da ‘Yeşil Enerji’ Konuşuldu
KMTSO’da ‘Yeşil Enerji’ Konuşuldu
SANKO Holding, ödüle doymuyor!
SANKO Holding, ödüle doymuyor!
Kipaş Holding'in 4 Şirketi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Arasında
Kipaş Holding'in 4 Şirketi "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Arasında

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber