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TBB'den flaş açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor!

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

TBB'den flaş açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor!

TBB'den flaş açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulaması başlıyor!

Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

16 Ekim 2020 Cuma 14:16
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Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.
Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ciro Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL)
0-3 milyon TL 80.000 100.000
3-25 milyon TL 800.000 1.000.000
25-50 milyon TL 4.000.000 5.000.000
50-125 milyon TL 8.000.000 10.000.000
125 milyon TL üzeri 16.000.000 20.000.000
Konaklama 32.000.000 40.000.000
Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu'nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır."

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