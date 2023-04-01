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Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde dillendirilen rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada asgari ücrete bir ara zam olacağını belirterek temmuz ayını işaret etti. Peki asgari ücrete ne kadar zam olacak? Kulislerde konuşulanlara göre; 8 bin 500 lira olan asgari ücretin 10 bin TL seviyelerine çekileceği tahmin ediliyor.

Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde dillendirilen rakam

Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde dillendirilen rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada asgari ücrete bir ara zam olacağını belirterek temmuz ayını işaret etti. Peki asgari ücrete ne kadar zam olacak? Kulislerde konuşulanlara göre; 8 bin 500 lira olan asgari ücretin 10 bin TL seviyelerine çekileceği tahmin ediliyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:52

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

ERDOĞAN, TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Tayyip koydu. Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

10 BİN TL OLACAĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Bu açıklamanın ardından kulislerde ara zamla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı konuşulmaya başlandı. Buna göre kulislerde; ocak ayında yapılan zamla birlikte şu an 8 bin 500 TL olan asgari ücretin, temmuz ayında yapılacak olan ara zamla birlikte 10 bin liraya çıkarılacağı dillendiriliyor.

GEÇEN YAZ DA ARA ZAM YAPILMIŞTI

Asgari ücrete 2022'yılının Ocak ayında normal zam, temmuz ayında ise ara zam yapılmıştı. Bu ara zammın sebebi olarak enflasyon rakamlarının ani yükselişi gösterilmişti.

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Temmuz Ayında Asgari ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Kulislerde Dillendirilen Rakam
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