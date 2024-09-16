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Ticaret Bakanlığı açıkladı! 327 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca yaptığı denetimlerle fahiş fiyat ve stokçuluk yapan 1.274 işletme ve kişiye toplamda 327 milyon TL ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! 327 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı açıkladı! 327 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca yaptığı denetimlerle fahiş fiyat ve stokçuluk yapan 1.274 işletme ve kişiye toplamda 327 milyon TL ceza uyguladı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 12:31

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının 15 Eylül tarihine kadar yaptığı fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimler sonucunda 1.274 kişi ve kuruluşa toplam 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası uyguladı. Denetimlerin özellikle emlak sektörüne yoğunlaştığı belirtilirken, 538 kişi ve kuruluş denetlenmiş, 392’sine 30 milyon TL’yi aşan cezalar kesildi.

Bakanlık, piyasalarda adil düzenin sağlanması ve tüketici haklarının korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 2023 ve 2024 yıllarında yapılan denetimlerde binlerce işletmeye cezalar verildi.

Denetim raporları:

2023 yılında: 15.080 kişi ve kuruluş denetlendi, 646’sına 135 milyon TL ceza verildi.

2024 yılı başından 15 Eylül’e kadar: 45.318 denetim yapıldı, 691 kişi ve kuruluşa 197 milyon TL ceza kesildi.

Sektörel denetimler:

Otomotiv sektörü: 202 firma denetlenirken, 68’ine 75 milyon TL ceza kesildi.

Emlak sektörü: 392 kişiye 30 milyon TL ceza verildi.

Kuyum sektörü: 310 denetimde 123 kişiye 24 milyon TL ceza kesildi.

Bakanlık, ticari ahlaka aykırı hareket eden kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

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Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 327 Milyon TL Ceza
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