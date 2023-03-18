TOGG'da talep patlaması yaşandı!

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg'un sipariş süreci fırtına gibi geçiyor. Türk halkı yerli ve milli otomobil otomobil sahibi olmak için adeta seferber oldu. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.

TESLİMATLAR AY SONUNDA BAŞLIYOR

Togg'a talep patlamasıyaşanırken, teslimat tarihi de belli oldu. İlk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, şu ifadeleri kullandı: "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!"

27 MART'A KADAR ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

ÇEKİLİŞ TARİHİ 28 MART

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.