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TOKİ, 24 ilde ucuz konut satacak!

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi, yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı.

TOKİ, 24 ilde ucuz konut satacak!

TOKİ, 24 ilde ucuz konut satacak!

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi, yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05
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TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat ve ödeme koşuluyla 3 bin 151 konut satışa sunacak.

Konut fiyatları 163 bin TL'den, taksitleri ise 1.442 TL'den başlıyor.

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise 18 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

TAKSİTLER BİN 442 LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

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Toki24 Ilde Ucuz Konut Satacak!
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