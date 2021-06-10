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Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 4 milyon 511 bin oldu.

Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda arttı

Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 4 milyon 511 bin oldu.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:25
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %44,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %44,2 oldu.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %51,3

İş gücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %51,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %32,0 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %43,0 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %54,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,0'ı tarım, %21,3'ü sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

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Türkiye Genelinde Işsiz Sayısı Nisanda Arttı
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