Türkoğlu Gıda OSB yönetiminden Ankara ziyareti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik, Türkoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğiyle Türkoğlu’nda kurulması planlanan Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda OSB) Müteşebbis Heyeti üyeleri Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan ve Program Dairesi Başkanı Orhan Kılınç, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Tahsis Dairesi Başkanı Arif Mesut Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü İmalat Sanayi Dairesi Başkanı Uğur Gelir’i makamında ziyaret ederek Gıda OSB’nin 2023 Yılı Yatırım Programı’na alınması ve projenin kurulacağı taşınmazın devri konusunda görüşmelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gıda OSB projesine ilişkin süreçlerin https://kagiosb.org.tr internet adresi üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

“İlgili Mercilere Teklifimizi İlettik”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Gıda OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Arif Şen, “Projemizin Yatırım Programı’na alınması noktasında ilgili mercilere teklifimizi ilettik. Gıda OSB Fizibilite Raporu’nu sunduk. Böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandıracak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah ulusal ve uluslararası kurumlarla yapacağımız iş birlikleriyle şehrimize yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ın Potansiyeli Çok Yüksek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü İmalat Sanayii Dairesi Başkanı Uğur Gelir, “Kahramanmaraş özelinde gıda sektörü doğru seçilmiş, potansiyeli olan ve çok kolay yatırımcı çekebilecek bir konumda. Dolayısıyla, bize sunulan bu projeyi önemsiyoruz. Gıda OSB Fizibilite Raporu’nu 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında değerlendireceğiz” derken; Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Tahsis Dairesi Başkanı Arif Mesut Özdemir, “Taşınmazın devrinin bir an önce sonuçlanması için gereken yardımı yapacağız” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan ve Program Dairesi Başkanı Orhan Kılınç ise, “Gıda sektöründe faaliyet gösteren müteşebbislerimizin bir an önce yatırımlarını yapabilmesi için bölgenin 2023 Yılı Yatırım Programı’na alınması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kaydetti.