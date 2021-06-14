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Üst üste 6 gündür düşen altının gramı gerilemeye devam ediyor

Geçen haftayı 506 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, düşüşünü 6. güne taşıdı. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan gram altın, 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını ise 3.331 liradan satılıyor.

Üst üste 6 gündür düşen altının gramı gerilemeye devam ediyor

Üst üste 6 gündür düşen altının gramı gerilemeye devam ediyor

Geçen haftayı 506 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, düşüşünü 6. güne taşıdı. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan gram altın, 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını ise 3.331 liradan satılıyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 12:50
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Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamladı. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla 498 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, cumhuriyet altını da 3.331 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.857 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle azalan risk algısının altının ons fiyatını baskıladığını kaydetti.

GÖZLER ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNDE

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, hafta sonu Erdoğan'ın açıkladığı, Çin'le gerçekleştirilen swap anlaşmasının da piyasaları desteklediğini belirtti.
Analistler, söz konusu swap anlaşmasının Türk lirasını dolar kuru karşısında destekleyerek altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu bildirdi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD Başkanı Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Üst üste 6 Gündür Düşen Altının Gramı Gerilemeye Devam Ediyor
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