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Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, günden güne artan ayçiçeği yağı fiyatlarıyla ilgili müjdeyi verdi. Akgün, Trakya'daki yağışların bu yılki rekolteyi olumlu etkileyeceğini ve üretim artışı sayesinde ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş beklediklerini söyledi.

Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber

Vatandaşı isyan ettiren ayçiçeği yağı zamlarıyla ilgili müjdeli haber

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, günden güne artan ayçiçeği yağı fiyatlarıyla ilgili müjdeyi verdi. Akgün, Trakya'daki yağışların bu yılki rekolteyi olumlu etkileyeceğini ve üretim artışı sayesinde ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş beklediklerini söyledi.

22 Ocak 2021 Cuma 16:13
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Son dönemde vatandaşları isyan ettiren ayçiçeği yağındaki fiyat artışlarının salgınla beraber başladığını belirten Akgün, "Ayçiçeği yağı fiyatındaki artış kuraklık ve pandemiden kaynaklanan bir durumdur. Trakya son dönemde güzel yağış aldı. Bu yağışlarla beraber üretime bakış açımız değişti. Üretimimizin iyi olacağına inanmaya başladık. İnşallah kar ve yağmurlarla önümüzde bir kış var, iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

"BU YIL 65, 70 LİRA FİYATLAR VAR RAFTA"

Akgün, 2019'da ayçiçeğinin tonunu 2 bin 500 liraya sattıklarını anımsatarak, "2019'da 5 kilogramlık ayçiçeği yağı 40 lira civarındaydı. Sonra 42 lira civarına gelmiş oldu ama 2020'de ve bu yıl 65, 70 lira fiyatlar var rafta" diye konuştu.

"3,5 MİLYON TON CİVARINDA AYÇİÇEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ayçiçeği yağı fiyatıyla ilgili bazı spekülasyonlar yapıldığını savunan Akgün, şöyle devam etti:

"Artış var mı, var. Ama bu artış sadece ayçiçeği yağı fiyatında değil, bütün hepsinde bir artış var. Bu artışlar soframıza bir şekilde yansıyacaktır ama çok şişkin bir piyasa var esasında. Biz yurt dışına bağımlıyız. Ürettiğimiz yağlık ayçiçeği 1 milyon 500 bin ton civarında. Ülkemizde de 1 milyon 800 bin ton civarında ayçiçeği üretilmektedir. Bunun dışında 3,5 milyon ton civarında ayçiçeğine ihtiyacımız var. Biz bunun geri kalan kısmını yurt dışından almak zorundayız. Hal böyle olunca pandemi ve kuraklık üzerine gelince fiyatlar etkilendi."

"ÇÖZÜM ÇİFTÇİMİZİ DESTEKLEYİP ÜRETİMİ ARTIRMAKTA"

Akgün, yurt dışında 400 dolar seviyelerinde olan ayçiçeğinin tonunun 700-725 dolara çıktığını ifade etti.Ayçiçeği yağı üretiminde girdi fiyatlarının da arttığını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Bazı ürünlerde yüzde 60-70'e varan artışlar var. Tohum fiyatlarımızda bu yıl yüzde 24 artışımız var. Geçen yıl yüzde 20 civarlarında bir artışımız vardı, bu devam ediyor. Ayçiçeğinin yüzde 40-44'ü yağdır, gerisi küspedir. Küspe, yem fiyatlarına yansıdı. Ancak önümüzdeki sezona yaklaştıkça ayçiçeği yağı fiyatlarının aşağı ineceğine inanıyorum. Ayçiçeği dünyada var ve bundan ülkeler yararlanmak istiyor. Bizim bu konuda yapacağımız tek şey var. Çiftçimizi desteklememiz lazım. Çiftçimizi destekleyip üretimi artırırsak dışa bağımlı kalmadığımız zaman fiyatların daha iyi olacağını düşünüyorum."

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