Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü

Vatandaşı mağdur edenlere ceza yağacak!

Rekabet Kurumu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren şirketlere 'birlikte fiyat artırdıkları' gerekçesiyle yürütülen soruşturmada toplam 25 milyon liralık ceza kesti. 2

Vatandaşı mağdur edenlere ceza yağacak!

Vatandaşı mağdur edenlere ceza yağacak!

Rekabet Kurumu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren şirketlere 'birlikte fiyat artırdıkları' gerekçesiyle yürütülen soruşturmada toplam 25 milyon liralık ceza kesti. 2

14 Ocak 2021 Perşembe 11:54
banner459

2019 yılında başlatılan soruşturmada toplanan delil ve savunmalar sonucu 34 firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'rekabeti engelleme ya da bozma amacını taşıyan teşebbüsler arası anlaşmalar ve uyumlu eylemler' içerikli maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Oybirliği ile alınan kararla, kanunun idari para cezalarını belirleyen 16. maddesi uyarınca 1.240 liradan 8 milyon 256 bin liraya kadar cezalar verildi. Buna göre en yüksek ceza 8 milyon 256 bin 092 lira ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kesildi.

Ardından en yüksek cezalar Kozlu Gıda İmalat Sanayi AŞ'ye 5 milyon 629 bin 374 lira, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat'a 1 milyon 494 bin 48 lira, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 329 bin 406 lira ve Usta Un Gıda Motorlu Araçlar AŞ'ye 835 bin 62 lira olarak verildi.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olan karara, Ulusoy Un önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile karşı dava açacağını da açıkladı. 2019 yılında yapılan açıklamalar ve fiyat verilerine göre ekmeklik buğday ununda yüzde 25 - 40 arasında fiyat artışı olduğu görülmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Hububat Ve Bakliyat Sektöründe İhracat İlk Defa 7 Milyar Doları Aştı
Hububat Ve Bakliyat Sektöründe İhracat İlk Defa 7 Milyar Doları Aştı
Kipaş, Aydın’da üretim için gün sayıyor
Kipaş, Aydın’da üretim için gün sayıyor
Mersin muzu tescillendi
Mersin muzu tescillendi
Bakanlık için 2021 memur alımı başlıyor
Bakanlık için 2021 memur alımı başlıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber