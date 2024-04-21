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Yağ fiyatları zirveyi gördü!

Enflasyonun pençesindeki gıda maddeleri bir türlü ucuzlamıyor. Son dönemde artan yağ fiyatları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ olurken, birçok markette ve bakkalda yağ fiyatları astronomik seviyelere ulaştı. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı derken artık her yağ türü lüks haline geldi.

Yağ fiyatları zirveyi gördü!

Yağ fiyatları zirveyi gördü!

Enflasyonun pençesindeki gıda maddeleri bir türlü ucuzlamıyor. Son dönemde artan yağ fiyatları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ olurken, birçok markette ve bakkalda yağ fiyatları astronomik seviyelere ulaştı. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı derken artık her yağ türü lüks haline geldi.

21 Nisan 2024 Pazar 16:54

Temel gıda maddelerinde fiyat artışları durdurulamıyor! Enflasyonun pençesindeki vatandaşlar, yağ fiyatlarındaki rekor artış karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42,50 TL, 2 litre sıvı yağ 76 TL ve 5 litre sıvı yağ 179,50 TL iken, yılın ikinci çeyreğinde yağ fiyatları adeta uçtu!

İşte güncel satış fiyatlarından derlenilen bilgiye göre, marka, litre ve çeşitlerine göre yağ fiyatları..


ZEYTİNYAĞI FİYATLARINDA SON DURUM

Zeo sızma zeytinyağı 1 lt: 259 TL

Zeo riviera zeytinyağı 1 lt: 249 TL

Zeo riviera zeytinyağı 2 lt: 445 TL

Yudum sızma zeytinyağı 1 lt: 339 TL

Yudum riviera zeytinyağı 1 lt: 319 TL

Komili sızma zeytinyağı 250 ml: 114.50 TL

Komili riviera zeytinyağı 250 ml: 100 TL

Komili riviera zeytinyağı 5 lt: 1.499 TL

Komili sızma zeytinyağı 500 ml: 209.90 TL

Komili riviera zeytinyağı 500 ml: 169.90 TL

Komili riviera zeytinyağı 2 lt: 489.95 TL

Orkide sızma zeytinyağı 1 lt: 424.95 TL

Orkide sızma zeytinyağı 2 lt: 784.95 TL

Orkide riviera zeytinyağı 500 ml: 172.90 TL

Tariş riviera zeytinyağı 500 ml: 200 TL

Tariş riviera zeytinyağı 5 lt: 1.325 TL

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA SON DURUM

Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL

Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL

Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL

Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL

Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL

Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL

Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL

Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL

Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL

Oba ayçiçek yağı 5 lt: 205 TL

Sole ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 tl

Sole ayçiçek yağı 5 lt: 195 TL

Vera ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL

Vera ayçiçek yağı 5 lt:195 TL

Evin ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 TL

Evin ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL

Evin ayçiçek yağı 5 lt: 194.50 TL

MISIR YAĞI FİYATLARINDA SON DURUM

Zade mısır yağı 2 lt: 287 TL

Zade mısır yağı 5 lt: 499 TL

Olin mısır yağı 1 lt: 117.50 TL

Olin mısır yağı 5 lt: 444 TL

Sırma mısır yağı 2 lt: 209 TL

Sırma mısır yağı 5 lt: 500 TL

Komili mısır yağı 5 lt: 600 TL

Oruçoğlu mısır yağı: 197.50 TL

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Yağ Fiyatları Zirveyi Gördü!
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