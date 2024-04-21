Yağ fiyatları zirveyi gördü!

Temel gıda maddelerinde fiyat artışları durdurulamıyor! Enflasyonun pençesindeki vatandaşlar, yağ fiyatlarındaki rekor artış karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 litre sıvı yağ 42,50 TL, 2 litre sıvı yağ 76 TL ve 5 litre sıvı yağ 179,50 TL iken, yılın ikinci çeyreğinde yağ fiyatları adeta uçtu!
İşte güncel satış fiyatlarından derlenilen bilgiye göre, marka, litre ve çeşitlerine göre yağ fiyatları..
ZEYTİNYAĞI FİYATLARINDA SON DURUM
Zeo sızma zeytinyağı 1 lt: 259 TL
Zeo riviera zeytinyağı 1 lt: 249 TL
Zeo riviera zeytinyağı 2 lt: 445 TL
Yudum sızma zeytinyağı 1 lt: 339 TL
Yudum riviera zeytinyağı 1 lt: 319 TL
Komili sızma zeytinyağı 250 ml: 114.50 TL
Komili riviera zeytinyağı 250 ml: 100 TL
Komili riviera zeytinyağı 5 lt: 1.499 TL
Komili sızma zeytinyağı 500 ml: 209.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 500 ml: 169.90 TL
Komili riviera zeytinyağı 2 lt: 489.95 TL
Orkide sızma zeytinyağı 1 lt: 424.95 TL
Orkide sızma zeytinyağı 2 lt: 784.95 TL
Orkide riviera zeytinyağı 500 ml: 172.90 TL
Tariş riviera zeytinyağı 500 ml: 200 TL
Tariş riviera zeytinyağı 5 lt: 1.325 TL
AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINDA SON DURUM
Vatan ayçiçek yağı 500 ml:32.50 TL
Vatan ayçiçek yağı 1 lt: 62.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 1lt: 69.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 2 lt: 104 TL
Biryağ ayçiçek yağı 4 lt:199.50 TL
Biryağ ayçiçek yağı 5 lt: 229 TL
Yudum ayçiçek yağı 1 lt: 84.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 2 lt: 158.50 TL
Yudum ayçiçek yağı 4 lt: 174.75 TL
Yudum ayçiçek yağı 5 lt: 289 TL
Komili ayçiçek yağı 2 lt: 98 TL
Komili ayçiçek yağı 5 lt: 217 TL
Oba ayçiçek yağı 5 lt: 205 TL
Sole ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 tl
Sole ayçiçek yağı 5 lt: 195 TL
Vera ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL
Vera ayçiçek yağı 5 lt:195 TL
Evin ayçiçek yağı 1 lt: 48.50 TL
Evin ayçiçek yağı 2 lt: 87.50 TL
Evin ayçiçek yağı 5 lt: 194.50 TL
MISIR YAĞI FİYATLARINDA SON DURUM
Zade mısır yağı 2 lt: 287 TL
Zade mısır yağı 5 lt: 499 TL
Olin mısır yağı 1 lt: 117.50 TL
Olin mısır yağı 5 lt: 444 TL
Sırma mısır yağı 2 lt: 209 TL
Sırma mısır yağı 5 lt: 500 TL
Komili mısır yağı 5 lt: 600 TL
Oruçoğlu mısır yağı: 197.50 TL