Yağ fiyatları zirveyi gördü!

Enflasyonun pençesindeki gıda maddeleri bir türlü ucuzlamıyor. Son dönemde artan yağ fiyatları vatandaşları isyan noktasına getirdi. Fiyat artışının en fazla etkilediği ürünlerden biri de yağ olurken, birçok markette ve bakkalda yağ fiyatları astronomik seviyelere ulaştı. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı derken artık her yağ türü lüks haline geldi.