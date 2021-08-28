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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber! Yüzde 30 zamlandı

Okulların 6 Eylül’de açılacağı haberi üzerine kırtasiyelerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber! Yüzde 30 zamlandı

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velileri üzen haber! Yüzde 30 zamlandı

Okulların 6 Eylül’de açılacağı haberi üzerine kırtasiyelerde yavaş yavaş hareketlilik başlarken, ürünlerde bu sene yüzde 30 oranında fiyat artışı oldu.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:27
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Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen öğrencilerin hasretinin 6 Eylül'de biteceğinin duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hareketlilik başladı.

Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiyeciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sebebiyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı.

DOLARIN ETKİSİ DENİLDİ

İki senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.

30 yıldır kırtasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Karaman, “Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi büküyor” dedi.

YÜZDE 30 ZAMLANDI

Hareketliliğin yavaş yavaş başladığını söyleyen Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Okulların açılacağı 1 hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik. Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır. Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta yoğunluk oluşur.

*İki yıldır alışveriş olmadığı için bu durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselmesiyle birlikte bu sene yüzde 30'a yakın fiyat artışları oldu, bayağı etkilendik.

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Yeni Eğitim öğretim Dönemi öncesi Velileri üzen Haber! Yüzde 30 Zamlandı
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