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Zincir marketlere yasak geliyor!

Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili yeni yasa çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlandı. Zincir marketler için bir dizi yasak getirilirken, mahalle bakkalını koruyucu düzenlemeler de yolda.

Zincir marketlere yasak geliyor!

Zincir marketlere yasak geliyor!

Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili yeni yasa çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlandı. Zincir marketler için bir dizi yasak getirilirken, mahalle bakkalını koruyucu düzenlemeler de yolda.

30 Mayıs 2021 Pazar 13:44
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Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili yeni yasa tasarısı hızlandırıldı. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

Zincir marketler pazar günü kapatılıyor

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.

Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

Zincir marketlerin arası en az 2 kilometre olacak

Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.

Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde yasak

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor.

5 bin nüfusa bir market

Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

Sigara, beyaz eşya, cep telefonu yasak

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

AVM'ler arası en az 5 kilometre olacak

Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

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Zincir Marketlere Yasak Geliyor!
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