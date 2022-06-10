Zmo, Kahramanmaraş’ta Buğday Üretim Maliyetini Açıkladı

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Kırbaş, Kahramanmaraş merkezde buğday hasadının 10 gün içerisinde başlayacağını, 2022 yılı ekmeklik buğday üretimi için gelir ve gider tablosunu açıkladı.

Buna göre ekmeklik buğday çiftçisinin dekara net geliri sulu tarım arazilerinde yaklaşık 2850 TL olurken, kuru tarımda ise 1623 TL olduğunu bildiren Başkan Kırbaş, çiftçilerin emeğini bu hesaba dahil etmediklerini söyledi.

Kırbaş, buğday veriminin iki sulama ile birlikte dekara ortalama 700 kg, kuru tarım alanlarında ise 300 kg olarak hesapladıklarını, buğdayın satış fiyatının da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 6050 TL + 1000 TL prim olarak belirlendiğini açıkladı. Buna göre sulu tarım arazilerinde dekara maliyetin yaklaşık 3340 TL, kuru tarımda ise 1920 TL olduğunu belirtti.

Başkan Kırbaş, Kahramanmaraş ve çevresinin hem sonbaharda hem de ilkbaharda ciddi bir kuraklık yaşadığını sulama imkânı olan çiftçilerin bundan etkilenmediğini ancak, kıraç alanlardaki üreticilerin çok fazla etkilendiğini söyledi.