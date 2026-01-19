Başkan Gürbüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve rutin belediye görevlerine devam ettiği açıklandı.

İlçe sakinlerini ve kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişme hakkında yetkililerden yapılan açıklamada, Başkan Gürbüz'ün koruyucu sağlık taraması kapsamında işlemin gerçekleştirildiği belirtildi.

Elbistan Belediyesi kaynakları, operasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını, Başkan Gürbüz'ün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve hekimlerinin önerileri doğrultusunda tedavi sürecinin takip edildiğini bildirdi.

"Başkanımız görevinin başında olup, mesaisine ara vermeksizin devam etmektedir" denilen açıklamada, vatandaşlardan gelen geçmiş olsun dilekleri için de teşekkür edildi.

Siyasi çevreler ve Elbistan halkı, Başkan Gürbüz'e sosyal medya üzerinden hızlıca geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Kendisine acil şifalar dileyen vatandaşlar, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.