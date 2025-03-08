Ziyaret sırasında, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanarak kendilerine karanfiller takdim edildi. Ayrıca, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına da karanfiller hediye edilerek günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Elbistan Kent Konseyi Başkanı Kamber Yurdakurban, Elbistan’ın en büyük değerinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, hayatın her alanında yer alan kadınların hak ettikleri değeri görmeleri için mücadele edeceklerini belirtti. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmadığı bir Türkiye inşa etmek adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yurdakurban, sağlık çalışanlarını unutmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Elbistan Kent Konseyi Genel Sekreteri Leyla Karagöz ve Kadın Meclisi ise, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların siyasetten ekonomiye, bakanlıklardan hayatın her alanına daha fazla katılım göstermesi gerektiğini ifade etti. Karagöz, çağdaş, daha özgür ve güçlü bir ülke olma yolunda kadınların varlığını sürdürdüğünü ve bu alanda daha da güçlenmek istediklerini vurguladı.

Daha sonrasında ise kent merkezindeki kadın çalışanlara da karanfil dağıtılarak 8 Mart kutlaması yapıldı.