KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Elbistan’da başlatılan altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları; İlbank ve Avrupa Birliği iş birliğiyle baştan sona yenileniyor.

İçmesuyunda Kapsamlı Yenileme

Yaklaşık 650 Milyon TL’lik yatırımla yürütülen içmesuyu altyapı çalışmaları kapsamında, Elbistan’ın mevcut şebeke hattı tamamen yenileniyor. Bu dev proje sayesinde, ilçenin içmesuyu ihtiyacı hem kalite hem de kapasite bakımından sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuluyor. Aynı zamanda ilçeye 6 adet yeni içmesuyu deposu inşa edilerek, su temininde güvenlik ve süreklilik sağlanıyor.

2,3 Milyar TL’lik Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yatırımı

Sadece içmesuyu değil, Elbistan’ın kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yaklaşık 2,3 Milyar TL bütçeyle yürütülen ve 3 ayrı kısımda hayata geçirilen projelerle, ilçenin atıksu ve yağmur suyu hatları tamamen modernize ediliyor. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkınların önüne geçiliyor.

KASKİ’den Kararlılık Mesajı

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elbistan’ın altyapı sorunlarını kökten çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürebilmesi için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi. Elbistan’da başlatılan bu büyük dönüşümle birlikte, ilçe uzun vadeli altyapı sorunlarından kurtulurken, modern şehircilik anlayışına da güçlü bir adım atmış oluyor.