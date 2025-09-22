Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım standardını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Elbistan’a bağlı Çıtlık Mahallesi’nde uzun süredir stabilize olarak kullanılan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 5 kilometrelik yol, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığınca sathi asfalt ile buluşturuldu. Ekiplerce yürütülen kazı, dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin ardından yol, sathi asfaltla kaplanarak hem dayanıklılığı hem de sürüş konforu artırıldı.

Başkan Fırat Görgel’e Özel Teşekkür

Yıllardır beklenen çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgelile hayata geçirildiğini belirten Çıtlık Mahalle Muhtarı Mahmut Yıldız, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Bey’e buradan çok teşekkür ediyorum. Asfalt talebimiz vardı ve kendisi bizlere çok hızlı bir biçimde yardımcı oldu. Yolumuz dört dörtlük şekilde yapıldı. Fırat Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.