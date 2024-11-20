Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, hakkında 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. (29) isimli şahsı yakaladı.

B.E., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşyalar hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama gibi 3 farklı suçtan toplamda 5 ayrı dosya ile aranan bir kişi olarak Karaelbistan Mahallesi’nde tespit edildi. Yakalanan şahıs, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.

Elbistan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanan B.E., Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.