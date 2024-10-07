12 – 18 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla düzenlenen turnuvada rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takımlar, kupalarına kavuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen 3 x 3 basketbol turnuvası ödül töreniyle noktalandı. PiazzaAVM’nin açık otoparkında 2 gün boyunca devam eden turnuva birbirinden heyecanlı ve eğlenceli müsabakalara sahne oldu.

12 – 18 yaş aralığındaki çocuklar şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken basketbol tutkunları da saha kenarında gençlerin heyecanına ortak oldu. Turnuvaya olan yoğun ilgi Kahramanmaraş’ta sporun ve özellikle basketbolun ne denli önemsendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geleceğin basketbol yıldızları sahada centilmence mücadele ederken, sporseverler de bu heyecan dolu müsabakaların tadını çıkardı. Birbirinden eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan turnuva, genç sporcular kadar basketbol tutkunlarına da unutulmaz anlar yaşattı. 68 takımın mücadele ettiği turnuva, final müsabakalarının ardından ödül töreniyle son buldu. Rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takımlar, kupalarına kavuştu.