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Doğu Türkistan’da Zulüm, Tacize Ve Tecavüze Dönüştü

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarındaki kadınlara yönelik tecavüz olayları hakkında bir basın açıklaması yayımlayarak Çin’in insanlık dışı muamelelerinin durdurulması için Türk yetkililerden yardım istedi.

Doğu Türkistan’da Zulüm, Tacize Ve Tecavüze Dönüştü

Doğu Türkistan’da Zulüm, Tacize Ve Tecavüze Dönüştü

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarındaki kadınlara yönelik tecavüz olayları hakkında bir basın açıklaması yayımlayarak Çin’in insanlık dışı muamelelerinin durdurulması için Türk yetkililerden yardım istedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:16
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Açıklamayı Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına Zikrullah Alim yayımladı. Alim, açıklamasında; “Son dakika gelişmesi olarak uluslararası medyaya düşen haberlere göre, Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da kurulan toplama kamplarında Çinli yetkililer ve sivil Çinli'ler tarafından kamplara zorla kapatılan kadınlara topluca tecavüz edildiği, kamp mağdurlarının tanıklıklarıyla ortaya konulmuştur. Cinsel işkence ve toplu tecavüz Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında bir tür işkence yöntemi olmakla birlikte, devasa kampların memur ve sivil Çinli'lerin kadınlara tecavüz etmeleri için kapılarını açtığı haberlerde yer almaktadır” dedi.

“TECAVÜZ SAHNESİ BAZEN KAMPTAKİ TUTSAKLARA ZORLA İZLETİLİYOR”

Kamptaki genç kadınların Çinli gardiyanlar tarafından seçilerek karanlık odalara götürüldüğünü ve elleri kelepçelenerek tecavüze hazırlandığını ifade eden Alim, şunları kaydetti: “Bu tecavüz sahnesi bazen kamptaki tutsaklara zorla izletiliyor. Bu vahim ve insanlık dışı muameleler, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da apaçık bir soykırım uyguladığı ve hiçbir ahlak kurallarını tanımadığını, uluslararası hukuku yok saydığını ve Çin komünistlerinin insanlık onurunu yitirdiğini bir kez daha ispat etmiştir. Bu gerçekler karşısında yıllardır Doğu Türkistan’daki soykırımı anlatan ve bu soykırımın durdurulması için mücadele eden Doğu Türkistanlılar, dünyaya Çin yönetiminin ne denli onursuz ve aşağılık bir işgalci olduklarını haykırmak istemektedir. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği olarak, halkımız adına, bu zulmün ve soykırımın tek nedeninin Çin’nin Doğu Türkistan’daki işgali olduğunu, Doğu Türkistan'daki zulmü bitirmenin tek çaresinin Doğu Türkistan’ın istiklale kavuşması olduğunu ve bunun için her türlü meşru mücadeleye hazır olduğumuzu, bu hususta hiçbir engel kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.”

“TÜRKİYE-ÇİN ARASINDAKİ SUÇLULARIN İADESİ ANLAŞMASI SONSUZA KADAR ASKIYA ALINMALI!”

Açıklamasında Türk yetkililerden Türkiye Çin arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının sonsuza kadar askıya alınmasını ve Doğ Türkistan’daki zulmü sonlandıracak caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Ali, şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu soykırımı durdurmaya yönelik acil hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca bu olayı referans alarak Türkiye-Çin arasındaki suçluların iadesi anlaşmasının sonsuza kadar askıya alınmasını talep ediyoruz. Dünyadaki diğer ülke yöneticilerini, uluslararası insan hakları kuruluşları ve savunucularını da Doğu Türkistanlıların bağımsızlık mücadelesini desteklemeye, insanlık için büyük bir tehdit haline gelen Çin yönetimine karşı caydırıcı adımlar atmaya davet ediyoruz.”

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Doğu Türkistan’da ZulümTacize Ve Tecavüze Dönüştü
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