9 Mart sabahı 09:21’de Denizli’nin Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Kahramanmaraş’ın Çimen, Konya’nın Cihanbeyli ilçelerinde de 4 ve 4,2 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Görür bu depremlerle ilgili X’ten şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-Kahramanmaraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu.

Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu) meydana geldiler.

Bütün bu yöreler faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.”