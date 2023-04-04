Kahramanmaraş’ta Saraycık şelalesi kurudu

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde de ağır hasara neden oldu.

Pazarcık Merkezli depremde suyu bulanan şelalenin Elbistan merkezli deprem sonrasında suyun tamamen kuruduğu gözlemlendi. Elbistan merkezli deprem, sadece şelalenin suyunu kurutmadı, aynı zamanda bölgedeki dev kaya kütlelerinin de kırılmasına neden oldu.

Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Saraycık Şelalesi hakkında şunları söyledi: "Kahramanmaraş Merkezi depremlerde yer yerinden oynadı, büyük felaketler yaşandı. Şu anda Göksun ilçesine bağlı sararcık Mahallesi'ndeki Saraycık Şelalesi'nde bulunuyoruz buradaki mahalle sakinleri Pazarcık merkezli depremde şelalenin suyunun dolandığını sonrasında ise tamamen kuruduğunu ifade ettiler. Daha önce de buraya geldiğim için burada incelemelerim olmuştu şelalenin suyunun kuruduğu bir gerçektir ancak su kaynağının bulunduğu yani suyun çıktığı Havza karstik bir kaynaktır. Dolayısıyla bu kaynağı oluşturan karstik sistem deprem esnasında birbiriyle bağlantıları sonucu karstik sistemde bir boşluk oluşmuştur. Karstik sistemle boşluk olan bu suyun büyük bir kısmı ilerideki mağaralara kaçarak suyun bu şelaleden kaybolmasına neden olmuştur.o mağaralar dolduktan sonra suyun tekrar kendi kaynağına dönmesi yüksek ihtimaldir.”