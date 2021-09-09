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Kahramanmaraş’ta yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Eylül 2021 Cuma günü Kahramanmaraş’a yapacağı ziyaretle ilgili trafik akışında tedbirleri alınırken, insansız hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.

Kahramanmaraş’ta yasaklandı

Kahramanmaraş’ta yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Eylül 2021 Cuma günü Kahramanmaraş’a yapacağı ziyaretle ilgili trafik akışında tedbirleri alınırken, insansız hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.

09 Eylül 2021 Perşembe 08:35
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 08.00’den 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş İl Geneli Mülki İdare Sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik Olur’u ile yasaklanmıştır” denildi.

Ayrıca, trafik önlemleri kapsamında; “9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 20.00’den 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.00’e kadar, Havalimanı, Sanayi Kavşak, Arsan Kavşak, Madalyonlu Kavşak, Azerbaycan Bulvarı, Kıbrıs Meydanı, Atatürk Bulvarı, Şekerdere Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Ahmet Uncu Caddesi, Nursultan Nazarbayev Bulvarı güzergahı ile Trabzon Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Yeni Hükümet Bulvarı, Şeyh Adil Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı güzergahı, Boğazkesen Caddesi, Uzunoluk Caddesi, Akdere Caddesi, Gazneliler Caddesi, Mehmet Zulkadiroğlu Caddesi güzergahlarında (servis yolları dahil geliş-gidiş istikametler) araç park edilmemesi, park edilen araçların güvenlik amacıyla çekici ile otoparka alınacağı, merkezi güzergahlarda yoğunluk yaşanmaması adına programa katılacak vatandaşlarımız haricindeki diğer sürücülerimizin belirtilen yollar haricinde alternatif güzergâhları tercih etmeleri, toplu taşıma araçları ile etkinliğe katılacak vatandaşlarımızın araçlarını Piazza AVM yanı ve 15 Temmuz Millet Bahçesi altında bulunan Gayberli Kamyon Garajını park alanı olarak kullanmaları saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

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Kahramanmaraş’ta Yasaklandı
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