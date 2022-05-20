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Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illerin yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyor.

Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!

Meteoroloji sağanak yağış için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı illerin yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 10:46
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Isparta, Burdur ve Tokat çevreleri, Antalya’nın batısı ile bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Antalya merkez ve batısı, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerş Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 KM / SAAT) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Sağanak Yağış Için Uyardı!
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