Öldüren oyun tehlikesi: Çocuklarımız çekiç ve bıçaklarla birbirini öldürmeye başladı

İki çocuk cinayeti iki sarsıcı son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu iki haber yeni bir tehlikenin sır perdesini araladı. Önceki hafta günü tüm Türkiye, Ankara'da 13 yaşındaki bir çocuğun evlerine gelen ve akranları olan ikiz kardeşlerden birini çekiçle öldürüp diğerini yaralamasıyla sarsılmışken bir çarpıcı haber de Malatya'dan geldi. Olayın sebebinin bilgisayar oyunu ve cep telefonu oyunu olduğunun ortaya çıkması ise adeta ikinci bir şok etkisini beraberinde getirdi. İşte çocukları birer katile dönüştüren oyun tehlikesi;

Ankara'da 13 yaşındaki ikizlerden birinin yaşıtları tarafından çekiçle öldürülmesinin ardından benzer bir dehşet haberi de Malatya'da yaşandı ve bir çocuk, cep telefonu oyunu yüzünden tartıştığı kuzenini bıçakla ağır yaraladı.

İlk olay Ankara'da yaşandı. Başkent'te çocuklar arasında yaşanan kavga sırasında bir çocuğun ölümü birinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Anneleri alışverişe gittikten sonra yalnız kalan 13 yaşındaki çocuklardan Ege Ö. aynı zamanda okul arkadaşı olan ikiz kardeşlere eline aldığı çekiçle saldırdı. Ege, bilgisayar oyunu nedeniyle çıktığı öğrenilen son dakika haberine göre kavga sonucunda öğretim görevlisi S.D.'nin çocukları olan ikiz kardeşlerden birini öldürdü, diğerini yaraladı.

Kavganın nedeninin bilgisayar oyunu olduğu, gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuğun 3 ay önce babasının intihar ettiği ortaya çıktı. Ölen ikiz kardeş Arda D. gözyaşları arasında toprağa verildi.bilgiye göre, Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı.

MALATYA'DA SKANDAL BİR OYUN CİNAYETİ DAHA

Türkiye'nin şokunu henüz atlatamadığı oyun cinayetinin ardından Malatya'dan gelen son dakika haberinde ise Çarmuzu Mahallesi Hala Sokak'ta oturan ve amca çocukları olan M.E.G. (15) ve S.G. (15) arasında cep telefonunda oyun oynama yüzünden tartışma çıktı ve kavgaya dönüşen olayda S.G. bıçakla M.E.G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Malatya'dan yaşanan son dakika olayında bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor

Aile yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.E.G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli S.G. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Geçen cumartesi günü tüm Türkiye, 13 yaşındaki bir çocuğun evine gelen aynı yaştaki ikiz kardeşlerden birini çekiçle öldürmesi, diğerini ise yaralamasıyla sarsıldı. Olayın sebebinin bilgisayar oyunu olması ise ikinci bir şok etkisi yarattı. Şimdi pek çok ailenin aklında aynı soru: Bilgisayar oyunları ne kadar tehlikeli? İşte uzmanların cevapları...

"KONTROL EDİLMESİ GÜÇ"

Psikiyatr Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir "Şiddetin bu kadar erken yaşa inmesi ve böyle hayati sonuçlara sebep olabilmesi herkes için riskli. Çocuğun elinden bir şeyler alırken yerine ne koyduğunuz da önemli. Bilgisayarı, telefonu eskiden ebeveynlerin denetleme şansı varken şimdi işler zorlaştı. Çünkü artık her şey bilgisayardan yapılıyor ve bu da ailenin dikkatini çekmeyecek bir hal aldı. Kontrol etmek çok zor. Ama tabii ki bir şeye kendini kaptırmak sorundur. Çocuğun, onun oyun olduğunu unutmaması lazım. Mesafe koymak da çok önemli. Çocuğa oynadıkları oyunlarla alakalı mutlaka soru sormamız lazım. Eleştirmek yerine gözlemlemek faydalı olacaktır" dedi.

"ÇOCUKLARLA KESİNTİSİZ İLETİŞİM"

Uzman psikolog Esra Ezmeci ise yaptığı son dakika değerlendirmesinde "Sanal dünya çocuk için gerçeklik oluşturuyor. Çocuklar o yaşlarda mantıklı sorgulama yeteneklerini kaybedebiliyor. Kendi dünyalarını yaratıyorlar ve o sanal dünyadaki saldırganlıklar, zarar verme dürtüleri dış dünyada da devam ediyor. Çocuğun tüm dünyasının oyun olmasına izin vermemeliyiz. Ailenin çocukla daha çok zaman geçirmesi gerek. Birlikte oynayabileceğimiz oyunlar var, kitaplar var. Ne olursa olsun insan etkileşimi şart. Sanal dünya ile iletişimi çok olan çocukların duyguları azalıyor. O yüzden devamlı duyguların ön plana çıktığı sohbetler, etkinlikler yapılmalı" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili ne düşündükleri merak edilen çocuklar ise şöyle söylüyor: "Aklım hep oyunda"

Esad Akkaya (12): Daha çok 'Brawl Stars' ve 'Among Us' oynuyorum. Among Us katil kim oyunu. Brawl Stars da savaş oyunu. Daha çok böyle oyunları seviyorum. Aslında sürekli oynamak istiyorum ama derslerim olunca bırakıyorum. Yine de aklım oyunlarda kalıyor. Yenilince sinirleniyorum. Telefona falan vuruyorum. Ama ailelerin de etkisi var. Çocuğa bebekken telefon öğretmezsen gelecekte de bunlarla çok uğraşmaz. Ama çocuğa sürekli telefon verince alışkanlık oluyor.

BUNUN ADI "HEDONİK MUTLULUK"

Öte yandan Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, uzun süre video oyunu oynayan bireylerin daha mutlu olduğu gözlendi. 18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada günde dört saat video oyunu oynayan kişinin oynamayandan çok daha mutlu hissettiği sonucuna varıldı. Ancak uzmanlar bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuca ihtiyatlı yaklaşıyor. Esra Ezmeci bu durumu şöyle değerlendirdi:

"Bu gerçek mutluluk değil. Sahte mutluluklar ise geçici oluyor. Buna 'hedonik mutluluk' deniyor ve sonrasında çocuklarımıza daha derin bir mutsuzluk getiriyor." - Hürriyet