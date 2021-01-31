Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Siverek-Çermik ve Viranşehir-Diyarbakır kara yolları ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, araçların yolda kalmaması ve yolun kapanmaması için gece boyunca kara yolunda temizleme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kırsal mahallelerdeki kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

- Adıyaman

Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Mustafa Oruçoğlu Şire Pazarı'nın sundurması çöktü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan pazarda yaralanan olmazken, belediye ekipleri çatının onarılması için çalışma başlattı.

Öte yandan kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda yolların kapanmaması için çalışma yaptı.

Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, ulaşıma kapanan 208 kırsal mahallenin yollarını açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, yoğun kar yağışına maruz kalan kırsal Kavlaklı ve Hasancıklı mahallelerinde 3 ahırın çatısı çöktü.

Çatı altında kalan 3 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan telef olurken Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvanı da çöküntüler arasından kurtardı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 400 araç ve 800 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından belediye ekiplerinin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan 718 yerleşim yerinden, 217'sinin yolunu ulaşıma açtığını bildirdi.

Gürkan, 501 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.