Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve...

Yeni bakanlar kurulu belli oldu! İşte yeni bakanlar

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni Bakanların belli olmasının ardından, gözler Kabine içindeki isimlere çevrildi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere diğer tüm Bakanların isimlerini haberimizde derledik. İşte 2023 yeni kabine listesi ve Bakanların isimleri...

Yeni bakanlar kurulu belli oldu! İşte yeni bakanlar

Yeni bakanlar kurulu belli oldu! İşte yeni bakanlar

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Yeni dönemde görev alacak Bakanlar Kurulu Kabinesi, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni Bakanların belli olmasının ardından, gözler Kabine içindeki isimlere çevrildi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Dışişleri Bakanı başta olmak üzere diğer tüm Bakanların isimlerini haberimizde derledik. İşte 2023 yeni kabine listesi ve Bakanların isimleri...

03 Haziran 2023 Cumartesi 23:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu

Anahtar Kelimeler:
Yeni Bakanlar Kurulu Belli Oldu! İşte Yeni Bakanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli Sığınmacı, Belediye Başkanı Oldu
Suriyeli Sığınmacı, Belediye Başkanı Oldu
Akşener masayı resmen devirdi!
Akşener masayı resmen devirdi!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Kazanan Türkiye olmuştur”
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Kazanan Türkiye olmuştur”
E-Devlet'te Yeni Dönem Başlıyor
E-Devlet'te Yeni Dönem Başlıyor
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine'de!
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabine'de!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber