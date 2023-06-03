Yeni bakanlar kurulu belli oldu! İşte yeni bakanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece seçim yapmamış, gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet, bin yılı aşan millet şuuruyla kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir.

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde düşüncesini sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nda ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Umudunu Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. Sandıktan iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yüz milyonların umudunu taşıdığımızın farkındayız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, refahı ve esenliği için yılmadan çalışacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı - Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı - Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı - Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı - Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı - Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı - Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı - Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı - Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı - İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı - Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Abdülkadir Uraloğlu