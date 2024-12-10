Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde, şehirdeki önemli kurum ve kuruluşların desteğiyle gençler kültürel mirasla buluşuyor. Kahramanmaraş Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, projeye katkı sağlayarak Germanicia’nın değerlerini tanıtma sürecine katkı sundular.

TARİHİ MİRAS GENÇ NESİLLERLE BULUŞUYOR

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, Germanicia Antik Kenti’nin tarihi, kültürel zenginlikleri ve bölge turizmine sağladığı katkılar detaylı bir şekilde aktarılıyor. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle yapılan etkinlik, gençlerin projeye olan ilgisiyle dikkat çekti.

Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Germanicia mozaiklerinin tanıtımı ve korunması adına yoğun bir emek harcayarak, bu tarihi mirasın yeni nesillere aktarılması için çaba sarf ediyor.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN TAM DESTEK

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Germanicia Antik Kenti’nin tarihsel önemi bir kez daha vurgulandı. Gençler, projeye desteklerini dile getirirken, Ülkü Ocakları yönetimi, kültürel mirasın korunması ve gençlerin bu sürece dahil edilmesi noktasında kararlılıklarını ifade etti.

İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ’NDE BÜYÜK İLGİ

Proje, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Oryantasyon Programı’na mozaik yapımı standı ile damga vurdu. Germanicia Antik Kenti’nin tanıtımına yönelik kurulan stant, öğrencilere mozaik sanatını yakından tanıma fırsatı sundu. Katılımcılar, hem sanata hem de tarihe olan ilgilerini gösterirken, bu anlamlı projeye gösterdikleri ilgiden dolayı başta İstiklal Üniversitesi Yönetimi olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür edildi.

PROJE DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR

“Bir Taş Da Sen Koy”, yalnızca bir proje değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtılması adına bir seferberlik olarak dikkat çekiyor. Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü, şehirdeki tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde Germanicia Antik Kenti’ni geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültürel mirasımıza sahip çıkmak isteyen herkesi bu anlamlı projeye katılmaya davet ediyoruz. Her taş, tarihe bir imza!