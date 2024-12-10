Gaziantep, Hatay, Adana, Konya ve Şanlıurfa gibi güçlü rakiplerini geride bırakan Kahramanmaraş, mutfak zenginliği ve eşsiz tatlarıyla zirveye adını yazdırdı.

Dondurma İle Başlayan Hikâye, Tarih İle Taçlanıyor

Kahramanmaraş’ın dünya çapında ün kazanan dondurması, mutfağımızın sadece başlangıç noktası. Asırlık tariflerle hazırlanan tarhana, simit, kebap ve tatlı çeşitlerimiz, Anadolu’nun derin köklerini ve üretken ruhumuzu yansıtıyor. Burada her tat, bir tarihi dokunuş, her lokma ise kültürel bir miras.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’dan Önemli Mesaj:

“Bu zafer, Kahramanmaraş’ın sadece gastronomi değil, kültür, tarih ve üretim anlamında da ne kadar güçlü bir şehir olduğunu gösteriyor. Lezzetlerimizi dünyaya tanıtmaya ve bu eşsiz mutfağı geleceğe taşımaya kararlıyız.”

Kahramanmaraş Mutfağı: Tatlardan Daha Fazlası

Kahramanmaraş mutfağı, yalnızca damak tadını değil, bir hikâyeyi, bir kültürü yaşatır. Her yemeğimizde geçmişten bugüne bir yolculuk bulacaksınız. Bu lezzetler sadece yemek değil, aynı zamanda bir medeniyetin tadı.

Hikâyemize Katılın!

Kahramanmaraş’ın gastronomi yolculuğuna eşlik etmek isteyenleri bu hikâyenin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu eşsiz mutfak, sadece tatlar sunmaz, aynı zamanda unutulmaz anılar bırakır.