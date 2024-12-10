Bölgenin İstihdam İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

KMTSO ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş’taki istihdam ihtiyaçlarının detaylı bir analizi yapılarak, nitelikli iş gücü oluşturma sürecinde yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Ayrıca NİYEP kapsamında sunulacak eğitim programlarının içeriği ve bölgeye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Yenilikçi Projelerle Daha Güçlü Bir İşgücü

Toplantı sırasında, nitelikli iş gücünün artırılmasının bölgesel kalkınmaya etkisi vurgulandı. Eğitim programlarıyla hem işverenlerin beklentilerine uygun personel yetiştirilmesi hem de bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Genel Sekreter Yunus Atmalı’dan Açıklama:

“Bölgedeki iş gücü ihtiyacını doğru analiz etmek ve bu doğrultuda eğitim programları sunmak için TOBB ve İŞKUR iş birliğiyle önemli bir adım atıyoruz. Bu proje, Kahramanmaraş ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.”

Bu önemli buluşma, Kahramanmaraş iş dünyası ve istihdam politikaları için geleceğe yönelik güçlü bir iş birliği adımı olarak kaydedildi.