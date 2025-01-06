Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin her mahallesinin ulaşım konforuna kavşaması için yol çalışması ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Temüreağa Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yoğun bir şekilde yol çalışması ve yol iyileştirme faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, Temüreağa Mahallesi'nde ulaşım konforunu artırmak için başlattıkları çalışmalarda büyük bir ilerleme kaydetti.

Taşoluk Mahallesi Taşoluk Mahallesi'nde de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yol çalışması ve yol iyileştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Göksun için çalışmalar hızla devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN SELİM CÜCE'YE TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, "6 yılda yapılamayan yol bir günde yapıldı" diyerek Başkan Selim Cüce'ye teşekkürlerini ilettiler.

Göksun Belediyesi'nin başlattığı yoğun yol çalışmaları ve iyileştirme faaliyetleri, halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Başkan Selim Cüce'nin liderliği ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün azimli çalışmalıyla Göksun'un daha yaşanabilir ve modern bir ilçe olması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.