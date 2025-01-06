Başkan Karaca, belediye bünyesine dahil edilen yeni araçlarla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Değerli hemşehrilerim, sizlere belediyemizin kendi bünyesine ait araçlarla hizmet verebilmesi için tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Bugün, 2024 model 2 yeni araç olan Çift Kabinli Pikap ve Kamyon’umuzu gururla Türkoğlu’muzun hizmetine sunuyoruz. Göreve gelişimizin birinci yılı dolmadan bütün hizmet araçlarını tamamlama hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

HİZMETLERİN EKSİKSİZ YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkoğlu’nda hizmetlerin aksamasını önlemek ve vatandaşların taleplerine en iyi şekilde yanıt verebilmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Karaca, belediye hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi için özveriyle çalıştıklarını ifade etti. “Türkoğlu halkı, hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu anlayışı benimseyerek, ilçemizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyen Karaca, belediye olarak çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.