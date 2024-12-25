Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırmak için başlattığı restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin önemli simgelerinden biri olan ve Milli Mücadele kahramanı Arslan Toğuzata (Arslanbey) tarafından konut olarak kullanılan tarihi konağın restorasyonunda da önemli bir ilerleme kat edildi. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan tarihi konak, uzman ekipler tarafından titizlikle restore ediliyor.

150 Yıllık Tarihi Yapı Yeniden Ayağa Kalkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Arslanbey Konağı’ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Görgel, “Yaşadığımız depremin ardından tarihi yapılarımızı da bir bir ayağa kaldırıyoruz. Milli mücadele kahramanlarımızdan Arslanbey’in konut olarak kullandığı tarihi konak da bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 150 yıllık bu konağın restorasyonu 6 Şubat depremlerinden önce tamamlanmak üzereydi ancak asrın felaketinde tekrar hasar aldı. Ekiplerimiz hasar tespitinin ardından konağın restorasyonuna yeniden başladı ve tamamlanmak üzere. Yaklaşık 25 Milyon TL’lik bir yatırım” diye konuştu.

Tarihi Konak Çok Yönlü Hizmet Verecek

Arslanbey Konağı’nın çok yönlü hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen Başkan Görgel, “Bu projemizle hem şehrimizin önemli bir yapısını turizme kazandırmış olacak hem de bu konağımızı kadın kooperatiflerimizin eliyle gastronomi merkezine dönüştürmüş olacağız. İçerisinde butik restoran ve kadın kooperatiflerimizin ürünlerinin satışının yapılacağı ofisler olacak. Kadınlara yönelik çeşitli atölyeler de yine tarihi konağımızda gerçekleştirilecek” dedi.

“Kasap Hali’ni Ayağa Kaldırıyoruz”

Kasap Hali’nde gerçekleştirilecek projenin de detaylarını paylaşan Başkan Görgel, “Kasap Hali’ni de ayağa kaldırıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bölgedeki 70 iş yerinin cephe iyileştirmesini gerçekleştireceğiz. Bu çalışma Kültür Yolu projemizin de önemli bir ayağı olacak. Kısa sürede buranın ihalesi tamamlanacak. Hızlıca Kasap Hali’mizi de tarihi bölgeye yakışır bir görünüme kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.