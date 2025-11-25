Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel desteklerini Pusula Maraş çatısı altında artırarak sürdürüyor. Eğitimden kültür sanata, sosyal etkinliklerden şehir içi ve şehir dışı gezilere kadar pek çok faaliyeti gençlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sınav sürecindeki öğrencilere moral ve rehberlik olacak önemli bir etkinliğe daha imza atıyor.Sosyal medya içerikleri, kitapları ve konferanslarıyla Türkiye genelinde geniş bir genç kitlesine ulaşan eğitimci-yazar Gri Koç, “Motivasyon Günleri” programı kapsamında üniversite adaylarıyla bir araya gelecek.

Gri Koç 5 İlçede Gençlerle Buluşacak

Program kapsamında Gri Koç; 2 Aralık Salı günü saat 11.30’da Türkoğlu Kılılı Düğün Salonu ve 14.30’da Pazarcık Belediye Düğün Salonu’nda üniversite adaylarına seslenecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise saat 10.00’da Elbistan Proje İmam Hatip Anadolu Lisesi, 13.00’da Afşin Belediye Konferans Salonu ve 15.00’da Göksun Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya gelecek.

Odaklanma, Konsantrasyon ve Başarı İçin Pratik Yöntemler

Gri Koç, konferanslarında sınav döneminin en kritik başlıkları arasında yer alan motivasyon, konsantrasyon, zaman yönetimi ve planlama teknikleri üzerine önemli bilgiler paylaşacak. Gençlerin odaklanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak pratik yöntemler sunacak olan Gri Koç, aynı zamanda öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkabilmeleri için kişisel deneyimlerinden örneklerle rehberlik edecek.

Tüm Üniversite Adayları Davetli Edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Motivasyon Günleri etkinliğine üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.