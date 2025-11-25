Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal yaşamı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımlarını bir bir sürdürüyor. Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde yapımı sürdürülen Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde çalışmalar hızla ilerlerken, proje tamamlanma aşamasına geldi.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapının inşaatı, ince işçilikleri ve iç mekân tefrişatı tamamlandı. Kent Estetiği veYeşil AlanlarDairesi Başkanlığınca da alanda çevre düzenleme çalışmalarına yoğunlaşıldı. Ekipler, çevre duvar imalatı, peyzaj uygulamaları ve alan düzenlemelerini titizlikle sürdürüyor.

Şehrin En Nitelikli Sosyal Alanlarından Biri Olacak

Her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan Çınaraltı Sosyal Tesisleri, geniş yeşil alanları, modern çocuk oyun grupları, konforlu oturma alanları ve dinlenme noktalarıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek. Tesis, hem doğayla iç içe bir yaşam alanı sunması hem de şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çekiyor.Bölgedeki araç yoğunluğu da göz önünde bulundurularak projeye modern ve kullanışlı bir otopark alanı eklendi. Böylece ziyaretçiler, tesisin sunduğu tüm imkânlardan rahatlıkla faydalanabilecek.Doğal dokusu, eşsiz manzarası ve Pınarbaşı atmosferiyle birleşen yeni sosyal tesis, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın en nitelikli yaşam alanlarından biri olmaya aday. Çınaraltı Sosyal Tesisleri; modern mimarisi, estetik tasarım anlayışı ve donatı zenginliğiyle hem bölge halkının hem de şehir dışından gelen misafirlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor.

“Şehrimizin Sosyal Hayatına Değer Katacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Pınarbaşı bölgemiz, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan en özel alanlarından biri. Biz de bu güzellikleri koruyarak, vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Çınaraltı Sosyal Tesisleri hem konumu hem de sunduğu imkânlarla şehrimizin sosyal hayatına büyük değer katacak.Tesisin inşasında sona yaklaşmış bulunuyoruz. Çok yakında hemşehrilerimizin kullanımına sunacağımız bu alan; yeşil dokusuyla, oturma ve dinlenme alanlarıyla, çocuk oyun gruplarıyla ve otoparkıyla her yaştan vatandaşımıza hitap edecek şekilde tasarlandı.Amacımız; şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal alanları artırmak ve hemşehrilerimize nefes alabilecekleri modern mekânlar kazandırmak. Çınaraltı Sosyal Tesisleri de bu anlayışın güzel bir örneği olacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.